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Тайсон Фьюри установил для Джошуа дедлайн

Функционер отметил особенности организации потенциального поединка британцев.
Сегодня, 08:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил о том, что команда британца близка к соглашению о проведении боя с Энтони Джошуа.

По словам функционера, у Джошуа есть неделя, чтобы дать окончательный ответ.

"Это шоу имени Тайсона Фьюри. Тайсон - номер один в мире среди всех супертяжеловесов. И на кону его титул. В настоящее время Эй Джей занимает где-то шестую строчку. Такие дела. Мы трудимся не покладая рук - извините, Тайсон трудится не покладая рук, чтобы устроить этот бой. Так давайте сделаем это. Нет никаких причин, чтобы этого не произошло".

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"Если этого так и не случится - по какой-либо мелочи, - то это будет не из-за нас. У нас лишь небольшое окно, чтобы организовать поединок. К концу этой недели мы должны получить ответ - да или нет. Если всё-таки нет, мы двигаемся дальше. Только потом не надо нас ни в чём винить", - приводит слова промоутера Boxing Scene со ссылкой на SecondsOut.

Ранее промоутер Фьюри рассказал о бое с Джошуа и потенциальном поединке с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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