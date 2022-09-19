"Чертовски хороший бой": Рой Джонс - о возможном поединке Усика и Уайлдера
Американец хотел бы увидеть поединок топовых боксеров.
Легендарный американский боксер Рой Джонс поделился мнением о возможном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и Деонтея Уайлдера.
По словам Джонса, он не знает, кто победит, но ожидает яркого боя.
"Это отличный бой, отличный. Мне он нравится. Сложно сказать, кому я отдаю предпочтение, потому что Уайлдер может ударить, но Усик здорово избегает ударов".
Читай также: Хэйни: Уайлдер против Усика - это крутой бой
"Так что посмотрим. Это чертовски хороший бой", - сказал Рой Джонс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Ранее сообщалось, что менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком.