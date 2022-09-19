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"Чертовски хороший бой": Рой Джонс - о возможном поединке Усика и Уайлдера

Американец хотел бы увидеть поединок топовых боксеров.
Сегодня, 12:10
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Легендарный американский боксер Рой Джонс поделился мнением о возможном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

По словам Джонса, он не знает, кто победит, но ожидает яркого боя. 

"Это отличный бой, отличный. Мне он нравится. Сложно сказать, кому я отдаю предпочтение, потому что Уайлдер может ударить, но Усик здорово избегает ударов".

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"Так что посмотрим. Это чертовски хороший бой", - сказал Рой Джонс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик Рой Джонс Деонтей Уайлдер
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