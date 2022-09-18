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Менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком

В случае срыва боя с украинцем его могут заменить Джошуа и Руис.
Сегодня, 16:55
Финкель и Уайлдер / Getty Images
Финкель и Уайлдер / Getty Images
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Менеджер Шелли Финкель высказался о потенциальном бое своего клиента Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) против Александра Усика (20-0, 13 КО).

"На днях мы получили сообщение, что Усик подерется с Уайлдером, если Джошуа проведет поединок с Фьюри. Да, мы открыты к этому, совсем не против.

А если не договоримся – есть Руис и еще несколько вариантов.

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Но считаю, что пока Фьюри не сразится с Джошуа, мы еще поговорим с Хирном после поединка Деонтея с Хелениусом. Все может случиться", – сказал Финкель в интервью talkSPORT.

Напомним, в своем последнем поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Александр Усик победил судейским решением Энтони Джошуа.

В свою очередь Уайлдер следующий бой проведет 15-го октября против финна Роберта Хелениуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Шелли Финкель
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