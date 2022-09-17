Хирн оценил шансы Усика в возможном бою с Уайлдером

Известный промоутер сделал оптимистичный для украинца прогноз на поединок с американцем.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями по поводу потенциального боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Британский менеджер уверен, что украинец будет фаворитом, и считает, что американскому боксеру будет сложно взять хотя бы раунд в возможном поединке.

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"Я считаю, что это хороший бой. Безусловно, Саудовская Аравия хочет поединок за звание абсолютного чемпиона, но пока его не будет, если нам удастся устроить бой Фьюри - Джошуа. Так что посмотрим.

Я не вижу, как Усик проигрывает Уайлдеру хотя бы один раунд, но в то же время Деонтей обладает мощью, которая любому доставит проблемы", - сказал Хирн в комментарии iD Boxing.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером, если не удастся договориться о бое с Тайсоном Фьюри.