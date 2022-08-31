Уайлдер назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению Уайлдера, фаворитом данного боя является "Цыганский король". Однако американец считает, что Усика не нужно сбрасывать со счетов.

"Фьюри слишком большой для Усика. Единственное, что есть у Тайсона для Усика - это его габариты. Я смотрю на это как на бой Фьюри со Каннингемом. Стив доминировал над ним, но затем устал и выглядел слишком худым".

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"Может произойти все что угодно. Нельзя недооценивать умение Усика маневрировать на ринге. В боксе может случиться все что угодно", - сказал Деонтей Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за бой.