Катмен Усика: Вместо того, чтобы паниковать в девятом раунде с Джошуа, он просто переждал шторм

Катмен обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Расс Анбер рассказал, как украинскому чемпиону удалось переломить ход реванша с Энтони Джошуа после тяжелого девятого раунда.

"Это был отличный раунд для Джошуа. И я думаю, вы это понимаете. Несмотря на то, что у Усика нет большого профессионального опыта, все, что он сделал, это выдержал шторм. Выглядело так, будто Эй Джей был лучше, нанес ему вред - большой парень избивал его, не так ли?

Но вместо того, чтобы паниковать, он просто переждал шторм: "Хорошо, я проиграл этот раунд, неважно, я не буду биться хуже, чем сейчас". Он вернулся в свой угол. Он чувствовал себя хорошо, когда вернулся. Мы облили его ледяной водой. Доказательством было то, что произошло в следующем раунде.

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Джошуа на 100% был лучше, чем в прошлом поединке. Он был насторожен. Его тяжело было ударить. Он стоял на своем. Если он испытывал какую-то опасность от Усика, то просто избивал первым.

Усика спросили в раздевалке, что он думает, что это было раздельное решение. Он ответил: "Раздельное, не раздельное - победил тот, кто должен был это сделать", - приводит слова Анбера Boxing Scene.

Напомним, Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее тренер Джошуа назвал причину поражения Усику в реванше.