Тренер Джошуа назвал причину поражения Усику в реванше

Тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия поделился мыслями по поводу поражения обладателю титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в реванше.

Наставник британского боксера считает, что его подопечный проиграл украинцу психологически в решающих раундах поединка.

"Джошуа ментально проиграл в 10 или 11 раунде. Усик здорово провел десятый раунд. Это изменило весь бой, и ментально мы были повержены. До этого момента мы рассчитывали на хороший удар или что-то в этом роде, потому что Энтони - сильный панчер, а один удар может все изменить. Мы на это надеялись, на один удар, потому что к этому моменту Энтони доминировал в поединке.

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Бой хорошо для нас складывался, но десятый раунд все изменил. Три последних раунда изменили весь бой. В девятом раунде мы были близки к победе, возможно, даже нокаутом. Мы вели на записках судей, но все решилось в последних раундах. Усик - классный боец с потрясающим сердцем, который знает, как завершать поединки на подъеме. Именно так и делают чемпионы.

Я думаю, в этом бою Усик был ментально сильнее. И вместо того чтобы сдаться, он прибавил. Его воля и желание продемонстрировать своей стране, что он не может позволить себе проиграть, позволили ему вернуться. Он хотел сделать послание своей стране, он большой вдохновитель для своего народа. Именно его разум помог переломить бой и добиться победы. Думаю, Джошуа в этом плане немного слабее", - приводит слова Гарсии Boxing Scene.

Напомним, Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.