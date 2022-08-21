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Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Украинский чемпион одержал победу над британцем и защитил свои титулы.
Сегодня, 02:58
Усик - Джошуа: видео боя / Getty Images
Усик - Джошуа: видео боя / Getty Images
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В ночь с 20 на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел реванш с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Второй бой украинского и британского боксеров стал главным событием вечера бокса, состоявшегося в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В сверхнапряженном поединке, который продлился все 12 раундов, Усик снова взял верх над Джошуа, одолев соперника раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.

По итогам победы украинский боец защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring. 

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Усик - Джошуа:

На ISPORT доступна статистика ударов в бою Усик - Джошуа.

Источник: MEGOGO

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