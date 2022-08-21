Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Украинский чемпион одержал победу над британцем и защитил свои титулы.
В ночь с 20 на 21 августа обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик провел реванш с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.
Второй бой украинского и британского боксеров стал главным событием вечера бокса, состоявшегося в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.
В сверхнапряженном поединке, который продлился все 12 раундов, Усик снова взял верх над Джошуа, одолев соперника раздельным решением судей - 113-115, 115-113, 116-112.
По итогам победы украинский боец защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Усик - Джошуа:
На ISPORT доступна статистика ударов в бою Усик - Джошуа.
Источник: MEGOGO