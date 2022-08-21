iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик - Джошуа: статистика ударов

Украинский боксер нанес больше ударов, чем его оппонент.
Сегодня, 02:48
Джошуа и Усик / Getty Images
Джошуа и Усик / Getty Images
0 0 0

Александр Усик (20-0,13 КО) победил Энтони Джошуа в Саудовской Аравии и сохранил за собой чемпионские титулы по версии WBA, WBO и IBF.

Украинец одержал победу раздельным решением судей, когда один из рефери отдал победу британцу.

Хотя, глядя на статистику, трудно понять, откуда взялось такое преимущество от Джошуа.

Усик нанес больше ударов, больше мощных ударов и в обеих категориях нанес больше точных. Хотя у Энтона на 1% лучший показатель точности.

После боя в ринге Усик сообщил, что его следующий бой будет против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

0 0 0

Статьи по теме

"Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа "Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик: Я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще Усик: Я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще
"Посвящаю бой Украине и ВСУ": Усик сделал первое заявление после победы над Джошуа "Посвящаю бой Украине и ВСУ": Усик сделал первое заявление после победы над Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

Бокс03:15
"Трудная, но такая важная": Зеленский поздравил Усика с победой над Джошуа
Бокс02:58
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Бокс02:48
Усик - Джошуа: статистика ударов
Бокс02:30
Усик: Я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще
Бокс02:28
"Посвящаю бой Украине и ВСУ": Усик сделал первое заявление после победы над Джошуа
Бокс02:06
Усик победил Джошуа в реванше и защитил чемпионские пояса
Бокс01:50
Хргович - Чжилеи: видео лучших моментов боя
Бокс01:25
Усик - Джошуа: выход британского боксера в ринг
Бокс01:15
Усик - Джошуа: выход украинского чемпиона в ринг
Бокс01:10
Усик - Джошуа: результаты боев андеркарда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK