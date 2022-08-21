Усик - Джошуа: статистика ударов

Украинский боксер нанес больше ударов, чем его оппонент.

Александр Усик (20-0,13 КО) победил Энтони Джошуа в Саудовской Аравии и сохранил за собой чемпионские титулы по версии WBA, WBO и IBF.

Украинец одержал победу раздельным решением судей, когда один из рефери отдал победу британцу.

Хотя, глядя на статистику, трудно понять, откуда взялось такое преимущество от Джошуа.

Усик нанес больше ударов, больше мощных ударов и в обеих категориях нанес больше точных. Хотя у Энтона на 1% лучший показатель точности.

После боя в ринге Усик сообщил, что его следующий бой будет против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.