Срыв крыши или настоящие чувства: что произошло с Джошуа после поражения от Усика

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, в котором главным боем был реванш чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и Энтони Джошуа.

Поединок прошел в динамичном стиле, ведь украинец и британец обменивались сериями ударов, менялись в контроле, а также совершали необычные движения. Несмотря на борьбу, победитель был определен решением судей. Арбитры из США, Великобритании и Украины присудили победу Усику раздельным решением – 115:113, 113:115, 116:112.

Во время оглашения результатов боксеры и публика были доведены до предела, так что эмоциональное напряжение выдерживали не все. В первую очередь, с нервами не справился Джошуа.

Марш-бросок Джошуа

До оглашения результатов Джошуа проявил свои джентельменские качества, ведь обменялся любезностями с Усиком, а также поднял флаг Украины вместе с Александром в знак поддержки и солидарности с украинским народом.

Когда дело дошло до оглашения результатов, то Энтони накинул на себя флаг Украины – двое топовых боксеров под нашим флагом – очень яркий момент. Спасибо британцу за это.

И вот момент истины: первый судья отдает победу Джошуа, второй Усику и третий – Усику. У британца не выдержали нервы на фоне тотального разочарования. Дальше поведения Энтони говорит о его внутреннем состоянии, а именно: он подошел и выбросил два пояса Усика на ринг, помахав им. Стоит отметить, что Джошуа грозился выбросить их, однако в случае своей победы.

Возмущению не было пределов и Джошуа принял решение покинуть ринг, чтобы не спровоцировать конфликт. Однако, сделав несколько метров по арене, вступив в перепалку со своими коллегами, он вернулся, чтобы сделать перфоманс, правда, вышло не очень хорошим образом. Сначала британец подошел к Усику и одел на себя флаг Украины, но дальше вступил в перепалку с Александром на тему того, как он мог его победить, а затем выхватил микрофон, устроив несколькоминутный спич.

Британец говорил о своей особенности, вспоминая легендарных боксеров: Майк Тайсон, Сонни Листон, Рокки Марчиано. Джошуа горел желанием заниматься боксом, иначе ему грозила тюрьма. Поэтому такая страсть к спорту – это то, что меняет его жизнь.

Джошуа также вспомнил украинских чемпионов: братьев Кличко, Ломаченко, похвалил Усика (сказав, чтобы зал аплодировал ему), правда позволил себе сказать, что в Украине имела место быть "гражданская война". Складывалось впечатление, что Энтони в тумане, ведь ранее он никогда не позволял себе такого, а тут выброс эмоций, да еще и какой. Примечательно, что он едва не вступил в конфликт с одним из представителей команды Усика.

Тающее сердце

Поединок закончился, Джошуа принял душ и отошел от боя в раздевалке. Так что можно сказать, что Энтони готов к конструктиву и с холодной головой пришел на пресс-конференцию. Свой поступок британец объяснил очень просто: говорил от чистого сердца.

Я ничего не чувствую, но глубоко в душе я расстроен. Я злился сам на себя. Ни на кого другого, только на себя. Поэтому я подумал, что мне нужно уйти, так как злюсь и могу наделать глупостей. Но, похоже, я осознал, что это спорт и нужно поступать правильно. Вернувшись в ринг, я говорил от всего сердца. Это было тяжело. Вы видите, что Энтони не аферист. Я всегда стараюсь усердно работать, держать все под контролем, и чтобы моя команда была лучшей. Мы платим большую цену, но это меня никогда не сломит. Нужно иметь настоящую силу, чтобы это не сломило тебя. Все же в этой броне есть трещина, ведь я проиграл. Думаю, что вы видите, насколько я расстроен. Я боец. Я не обычный человек, хотя и стараюсь держать себя в руках. Когда я говорил свою речь в ринге, просто был в режиме войны.

Действительно, режим войны закончился, и мы увидели Джошуа, который разочарован исходом боя. Энтони во второй раз не сдержал эмоций и расплакался. Именно эти слезы говорят о настоящем британце, пускай и с мыслями о своем чемпионстве, но он с уважением отнесся к Усику и к Украине.

Истинное Я

Поведение британца можно оценить в двух основных площадях – срыв от несправедливости или крик души. Считаю, что именно второй вариант в этой ситуации подходит.

Мы внимательно следили за Джошуа еще с боя с Владимиром Кличко, но последние два года были особенные. Не было за это время ни одного плохого слова в сторону Усика, лишь уважение и почет. Конечно, он сорвался в вечер бокса, но сорвался не на украинца, а на то, что хочет уважение и любви.

Читай также: "Это было самое тяжелое событие, которое Усик когда-либо переживал": Реакция мира бокса на победу украинца над Джошуа

До поединков с Александром Усиком Джошуа проиграл лишь раз – Руису. И с того момента началась травля его, ведь многие перестали считать его чемпионом, хотя до этого у него было 22 победы и 21 из них нокаутом. Так что уважение и доминирование действительно были, но фанаты и эксперты решили забрать у него все это даже после победы в реванше с мексиканцем. А тут еще поражение от "крузера", так что болельщики стали отворачиваться от него.

Мы говорили, что реванш с Усиком для Джошуа – это не про пояса, а про уважение и честь к себе, ведь он уважает и ценит других. Так что крик души имел место быть, ведь будущее Джошуа теперь туманно. Он выплеснул эмоций, чтобы преодолеть психологический фактор, однако теперь зависит от британца каким он войдет в историю – чемпионом или тот, кто сломался после серии поражений.

Любовь к фанатам? Сказав свою речь в ринге, Джошуа отправился в подтрибунное помещение, но останавливался по ходу, чтобы раздать автографы или же сфотографироваться с фанатами. Несмотря ни на что, он остается преданным себе и своим установкам.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа, а также самые яркие фотографии.

Дмитрий Данец, ISPORT.ua