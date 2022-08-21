"Ты не сильный, как ты меня побил?": Джошуа наехал на Усика после боя

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Украинский боксер победил раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112), однако страсти после оглашения победителя не успокоились.

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Джошуа не понравилось, что Усик победил и он бурно отреагировал на его победу. Сначала британец покинул ринг, а затем вернулся, выбросил пояса и наехал на украинца с вопросом о том, как он победил его.

"Мне плевать на мощь, меня волнуют навыки. Сила не побеждает в боксе. Навыки побеждают в боксе. Ты не сильный, как ты меня побил? У меня есть навыки. У меня есть характер и решимость", - сказал Энтони Джошуа.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.