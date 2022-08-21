Джошуа выбросил пояса Усика после боя

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Усик - Джошуа.

Победителем поединка стал украинский боксер, который выиграл раздельным решением судей.

Британский спортсмен после оглашения результатов был выведен из себя, считая, что он заслужил победить. Джошуа даже выбросил пояса Усика с ринга в знак разочарования.

Стоит отметить, что Александр перетерпел поведение британца и не стал отвечать на такой дерзкий поступок.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.