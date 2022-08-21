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Усик: Я буду боксировать с Фьюри, или не буду боксировать вообще

Украинский боксер рассказал о планах на будущее.
Сегодня, 02:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей и сохранил свои чемпионские пояса.

После боя Александр рассказал о своих планах на боксерское будущее.

"Фьюри не ушел на пенсию. Он хочет со мной боксировать, и моя команда будет работать в этом направлении. Я либо буду боксировать с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще.

Только Бог знает, стану я абсолютным чемпионом или нет. Но моя команда поможет мне в этом. Слава Богу за все", - сказал Александр Усик после боя.

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