Все або нічого: яким буде Джошуа в реванші с Усиком

В суботу, 20 серпня, український чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа.

Колишній чемпіон програв в першому бою, а тому цікаво дізнатися, яким він буде в реванші.

Цей поєдинок для Джошуа можливість повернути не тільки пояси, а і й повагу, яку майже було знищено після поразки українцю. Тому дуже цікаво, що Ентоні запропонує глядачеві.

Перша поразка в кар’єрі

Британський боксер провів 26 боїв на професійній кар’єрі, в яких програв лише два рази – Усику та мексиканцю Енді Руїсу. Саме представник Америки став першим, хто здолав чемпіона, та й зробив це нокаутом.

Сенсація – однозначно, але Джошуа не збирався миритися з цим, одразу заявивши про своє бажання провести реванш. Руїс прийняв пропозицію, а тому боксерський світ очікував поєдинок, в якому Джошуа повинен був повернути свій статус.

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Ентоні зробив це – переміг Енді, але багато хто розкритикував його, адже він зробив це не дуже яскравим методом. Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів, але це було настільки погано, бо він діяв на дистанції, рідко йшов в рубку, намагаючись просто перебоксувати мексиканця, який набрав вагу та провів дуже слабку підготовку до реваншу.

Саме з протистояння з Руїсом почались проблеми Ентоні: критика експертів, фанатів, функціонерів. Вболівальники підтримували Джошуа, але це була невелика група, а тому престиж точно було втрачено. Тим паче, Тайсон Ф’юрі переміг в трилогії з Деонтем Вайлдером, ставши найкращим боксером з Британії, хоч у нього лише один пояс.

Зміна установок та нові виклики

Перемога над Руїсом показала, що Джошуа вміє перевлаштовуватися: в першому бою був агресивним, а в другому діяв на результат. Така тактика виправдала себе лише тоді, а ось в поєдинку з Усиком тільки нашкодила.

Олександр – майстер боксу, в якого техніка на надзвичайному рівну. Британець зізнався, що прагнув перебоксувати українця, хоч і дико це звучить.

Це звучить дико, але я не брешу. Я не прагнув потрясти його, донести нищівні удари. Моєю метою було пройти всі 12 раундів та довести, що я можу боксувати так само, як і він. Я хотів доносити удари, за які дають очки. Але я тренувався досить слабо, щоб провести 12-раундовий бій у потрібному темпі. У мене не було правильного настрою – вийти та розмазати його.

Перейти з агресії на боксування – це виклик, але ось перейти з боксування на агресію – це надзвичайний виклик, тим паче, враховуючи психологічні проблеми. Тому Джошуа провів масштабну роботу над пошуком нового тренера, яким став Роберт Гарсія.

Техас, Фресно, Лос-Анджелес - я бачив багато тренерів, перш ніж вибрати мій новий. Ще були коучі, з якими я не зустрівся, але Роберт Гарсія вирізнявся. Він тренер поганих хлопців.

Американець – гарний спеціаліст, який вміє налаштовувати боксерів саме на знищення опонентів. Особливість в тому, що Гарсія ніколи не тренував суперважковаговиків, а тому це ще один новий виклик для команди Джошуа.

Шанс повернути ім’я

Реванш з Усиком – це, перш за все, бій за честь, повагу та майбутнє. Так склалося, що британець, який програв лише двічі на професійному ринзі, зараз в одному кроці, щоб впасти не тільки зі сходів трону, а й зовсім увійти в історію, як боксер, який програв «товстому мексиканцю» та «крузервейту».

Перспектива для британця – не дуже гарна, адже потім буде важко повернутися до еліти. Деонтей Вайлдер не збрехає, адже він був одним із найкращим, а може навіть найкращим, поки не провів трилогію з Тайсоном Ф’юрі, підсумок якої - фіаско. Зараз же американець намагається повернутися (буде бій 15 жовтня), але увага до його фігури надзвичайно мала.

Британець зізнавався перед реваншем з Усиком, що хоче знову повернути повагу, адже зараз він, немов під мікроскопом.

В мене складається почуття, що на мене не дивляться як на боксера, який домінує у важкій вазі. Збираюся повернути ці пояси, адже хочу, щоб мене поважали як особистість. Хочу, щоб мене поважали не через титули, які маю, а щоб поважали через те, якою я людина.

Тому Джошуа має свою мотивацію та мету, в той час, коли Усик представляє Україну, яка воює з Російською Федерацією. Британець буде боротися за власне майбутнє.

Я відчайдушно хочу повернути титули у свої руки. Навколо мене занадто багато балаканини. Менше слів, більше справи. Дозвольте мені просто вийти туди і зробити свою роботу. Я не комік, не той, хто пише промови. Я безперечно голодний. Зештою, те, як я виступлю, буде говорити багато про що.

Що чекати в реванші від Джошуа

Мотивація боксерів – зрозуміла, а що саме буде відбуватися в ринзі – величезне питання. Усик, який думками з українським народом, та Джошуа, майбутнє якого вирішується в реванші з українцем.

Ентоні працює з новим тренером, але часу на співпрацю було не досить багато. Можливо, Роберт Гарсія і покращив фізичний стан свого підопічного, але питання з психологією, бо це найважливіше.

Тиск на британця дуже високий, але він досвідчений боксер. Тому точно можна чекати, що він буде інакшим в реванші.

У першому бою Усик виграв на два раунди більше за мене. Зараз я планую піти за нокаутом. Мій стиль полягає в тому, щоб зблизитися, зробити це особистим для себе та мого суперника. Такий мій план на бій.

Український чемпіон прекрасно розуміє, що Ентоні виступить інакше, але в той же час Усик сам буде іншим.

Я нічого ні від кого не чекаю, бо це велика нісенітниця - чогось чекати від людей. Я розумію, що Джошуа буде іншим. І я теж буду іншим.

Тому можна спрогнозувати, що Джошуа точно буде агресивнішим, точно буде більше атакувати, бити, особливо на початку бою. Але ніхто не повинен забувати майстерність Усика, який без проблем переміг в першому бою. Межі потенціалу Олександра навіть зараз невідомі, але точно можна сказати, що реванш буде більш видовищний, ніж їх перша зустріч.

Дмитро Данець, ISPORT.ua