Усик - Джошуа: лучшие фото боя

Украинский боксер одержал победу и защитил титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Украинский боксер победил британца раздельным решением судей, что позволило ему сохранить чемпионские пояса. Оценки судей - 115:113, 113:115, 116:112.

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Вашему вниманию самые яркие фото боя Усик - Джошуа:

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.