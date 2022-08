"Это было самое тяжелое событие, которое Усик когда-либо переживал": Реакция мира бокса на победу украинца над Джошуа

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Украинский боксер во второй раз победил британца, подтвердив свое превосходство. Александр выиграл раздельным решением судей - 115:113, 113:115, 116:112.

Таким образом, Усик защитил свое звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Вашему вниманию яркие комментарии мира бокса о победе Усика над Джошуа:

"Отличный бой от Усика. Поздравляю с победой. Он однозначно ее заслужил. Хорошее выступление от Джошуа. Не волнуйтесь, все еще есть большие бои, которые мы хотим увидеть", - написал Леннокс Льюис в Twitter.

Great fight by Usyk. Congrats on the win. 💥👊🏾 Definitely earned it. Good showing by AJ too..don’t fret. There are still big fights out there we want to see. #UsykJoshua2 — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) August 20, 2022

"Они пытались запереть меня ради страховки, поскольку знали, что он не победит. Это чисто бизнес, а не спорт. Вот в чем разница", - написал Уайлдер по поводу срыва своего боя с Джошуа на фоне поражения британца от Усика".

They tried to lock me in for insurance because they knew he wasn’t going to Win. This is strictly a business, Not a sport there’s a different. — Deontay Wilder (@BronzeBomber) August 20, 2022

"Усик боксировал очень хорошо в последних нескольких раундах. Как по мне, он одержал победу. Джошуа знает, что проиграл. Вау, теперь раздельное решение. Это безумие", - написал Теренс Кроуфорд в Twitter.

"Джошуа должен гордиться своим сегодняшним выступлением! Это самое тяжелое и самое большое событие, которое Усик когда-либо переживал в своей карьере. Джошуа вернется, и я верю, что в ближайшем будущем его ждут масштабные и удивительные бои", - написал Тони Беллью в Twitter.

AJ should be proud of his performance tonight! That is the hardest and most hurt Usyk has ever been in his career! He will be back and I believe will be in huge and amazing fights in the near future.. The raw emotion shown there shows he’s human and hasn’t forgotten his roots! 💙 — Tony Bellew (@TonyBellew) August 20, 2022

"Раздельное решение? Пожалуйста, отберите лицензию у этого судьи, чтобы его больше никогда не допустили к оценочным карточкам! Джошуа мог бы не называть матерных слов после боя. В итоге он поступил хорошо, проявив свою человечность, но каких бы легендарных бойцов не называл, он проиграл этот бой.

Только из-за того, что в реванше у Джошуа был один хороший раунд, которого он не смог сделать в первом бою, дает ему право сказать, будто победил. Энтони должен признать правду, и надеюсь, его поклонники из-за океана тоже это сделают. Нужно отдать должное Эдди Хирну. Несмотря на то, что Энтони Джошуа является его человеком, он признал, что Александр Усик сегодня был лучше. Эй Джей привык, что с ним обращаются как со звездой и решил, что после одного выигранного раунда можно вести себя так, как будто выиграл бой", - написал Атлас в Twitter.

Split decision???? Please take away that judge’s license, and never allow him near a score card again!! #UsykJoshua2 #boxing — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) August 20, 2022

"Усик велик на все времена. Джошуа по-прежнему входит в четверку лучших тяжеловесов мира. Боксу нужно идти своим путем. Уайлдеру нужно победить Хелениуса, и нет НИЧЕГО, что приносит больше денег и смысла, чем Уайлдер против Эй-Джея. Усик = боксерское мастерство. Уважение к обоим боксерам сегодня вечером. Слава Украине!", - написал Лу ДиБелла.

Usyk is an all-time great. AJ is still one of the four best heavyweights in the world. #Boxing needs to get out of its own way. Wilder needs to beat Helenius and there is NOTHING that makes more dollars and sense than Wilder vs. AJ. — Lou DiBella (@loudibella) August 20, 2022

"Что за боксер Усик. И что за придурок Фроч (раскритиковал Джошуа за его сотрудничество с Робертом Гарсией", - написал Конор Макгрегор в Twitter.

Usyk is some boxer. And froch is some wanker hahahaha — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 20, 2022

