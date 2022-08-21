Усик оставил запоминающее послание Фьюри после победы над Джошуа

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа. Украинский боксер победил раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112).

Обладатель титула WBC Тайсона Фьюри отреагировал на исход поединка, назвав его самым слабым.

Усик на пресс-конференции заявил, что британец сможет побить только свою задницу.

"Это ему снится каждый день. Побьет… Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет", - приводит слова Усика Sky Sports.

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Примечательно, что в раздевалке украинец оставил яркое послание Фьюри. "Эй, Тайсон, вернись в ринг, пожалуйста. Вернись в ринг", - сказал Усик.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.