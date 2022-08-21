"Они были оба дерьмом": Стала известна реакция Фьюри на победу Усика над Джошуа
В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа. Украинский боксер победил раздельным решением судей (115-113, 113-115, 116-112).
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал титульный реванш между украинцем и боксером. "Цыганский король" опубликовал видео в Twitter, в котором раскритиковал Усика и Джошуа.
"Буду честным с вами, ребята, я посмотрел бой и они оба были дерьмом! Это был один из худших титульных поединков в супертяжелом весе, которые я когда-либо видел! Это была какая-то ерунда! Я бы уничтожил их обоих в одну ночь.
Доставайте свою гребаную чековую книжку, потому что "Цыганский король" здесь, чтобы остаться... НАВСЕГДА!!!" - прокричал Фьюри.
THE GYPSY KING IS HERE TO STAY!!!@WBCBoxing @frankwarren_tv pic.twitter.com/DaDCfbQvPI— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 20, 2022
На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.