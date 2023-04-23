Чемпионат мира-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: расписание и результаты матчей сборной Украины
С 23 по 29 апреля в столице Эстонии Таллине пройдет чемпионат мира по хоккею в третьем по силе дивизионе - ІВ, в котором выступит сборная Украины.
Соперниками украинской национальной команды будут Китай, Сербия, Эстония, Нидерланды и Япония.
По итогам турнира лучшая команда повысится в классе и выйдет в Дивизион ІА, а худшая опустится в Дивизион ІІА.
Предлагаем вашему вниманию расписание и результаты матчей ЧМ-2023 по хоккею в Дивизионе ІВ.
Расписание и результаты матчей
23 апреля, воскресенье
Нидерланды - Япония 1:8 (0:2, 0:2, 1:4)
Китай - Украина 5:4 OT (0:2, 4:0, 0:2, 1:0)
Сербия - Эстония 19:30
24 апреля, понедельник
Япония - Китай 12:30
Украина - Сербия 16:00
Эстония - Нидерланды 19:30
26 апреля, среда
Нидерланды - Китай 12:30
Япония - Сербия 16:00
Украина - Эстония 19:30
27 апреля, четверг
Китай - Сербия 12:30
Украина - Нидерланды 16:00
Эстония - Япония 19:30
29 апреля, суббота
Сербия - Нидерланды 12:30
Эстония - Китай 16:00
Япония - Украина 19:30