Чемпионат мира-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: расписание и результаты матчей сборной Украины

Предлагаем вашему вниманию результаты и календарь матчей украинской сборной на чемпионате мира-2023 по хоккею.

Расписание и результаты матчей сборной Украины по хоккею / ФХУ

С 23 по 29 апреля в столице Эстонии Таллине пройдет чемпионат мира по хоккею в третьем по силе дивизионе - ІВ, в котором выступит сборная Украины.

Соперниками украинской национальной команды будут Китай, Сербия, Эстония, Нидерланды и Япония.

По итогам турнира лучшая команда повысится в классе и выйдет в Дивизион ІА, а худшая опустится в Дивизион ІІА.

Предлагаем вашему вниманию расписание и результаты матчей ЧМ-2023 по хоккею в Дивизионе ІВ.

Расписание и результаты матчей

23 апреля, воскресенье

Нидерланды - Япония 1:8 (0:2, 0:2, 1:4)

Китай - Украина 5:4 OT (0:2, 4:0, 0:2, 1:0)

Сербия - Эстония 19:30

24 апреля, понедельник

Япония - Китай 12:30

Украина - Сербия 16:00

Эстония - Нидерланды 19:30

26 апреля, среда

Нидерланды - Китай 12:30

Япония - Сербия 16:00

Украина - Эстония 19:30

27 апреля, четверг

Китай - Сербия 12:30

Украина - Нидерланды 16:00

Эстония - Япония 19:30

29 апреля, суббота

Сербия - Нидерланды 12:30

Эстония - Китай 16:00

Япония - Украина 19:30