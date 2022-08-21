"Гражданская война": Джошуа позволил себе недопустимое высказывание после поражения от Усика

В субботу, 20 августа, в Саудовской Аравии в Джидде на арене Super Dome состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где главным поединком был долгожданный реванш Александр Усик - Энтони Джошуа.

Раздельным решением судей победу одержал украинский боксер. Британцу не понравилось такой исход поединка и он ушел с ринга, однако затем сразу вернулся и устроил спич, во время которого имел неосторожность сказать по поводу войны в Украине.

"Сколько у тебя теперь поясов, брат, пять? Как я уже сказал, я изучал Украину и всех чемпионов, приехавших из вашей замечательной страны. Никогда там не был, но в то же время происходящее неприятно".

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"Видел, что когда Ломаченко дрался с Салидо, в Украине были беспорядки, гражданская война. Когда Виталий Кличко дрался с Дэнни Уильямсом, в Украине тоже были гражданские беспорядки. При таких обстоятельствах сейчас Усику удалось стать чемпионом", - сказал Джошуа в ринге.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.