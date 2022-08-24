iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Держали его семеро": Стало известно, как Джошуа едва не подрался с тренером Усика

Александр Красюк высказался о поступке британца после оглашения результатов реванша.
Сегодня, 11:15
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поведении Энтони Джошуа после реванша боксеров.

По словам функционера, у британца были психологические проблемы после боя.

"Я очень хорошо отношусь к Джошуа. Он делал это не со зла, не имел каких-то плохих намерений. Это выброс эмоций. Как это было? Он услышал вердикт и понял, что проиграл. Психология поединка была такова, что он практически прикоснулся к грани победы. Как говорит Усик, в восьмом раунде он увидел в глазах Джошуа победу - Энтони начал ее осознавать. От этого поражение стало еще горче".

Читай также: Срыв крыши или настоящие чувства: что произошло с Джошуа после поражения от Усика

Красюк поделился подробностями того, как Джошуа выбросил пояса Усика.

"Сначала он поздравил, обнялся, а потом пошел к себе в угол. Затем на Усика повесили пояса, но титул WBA не на заклейке, а на ремешке. Я закрывал ремешок, чтобы одеть его на Усика. Один закрыл, а второй не мог попасть. В этот момент подходит Джошуа и говорит: "Дай сюда". Берет еще пояс The Ring, идет к себе в угол и выбрасывает их с ринга".

Функционер добавил, что британца едва не подрался с тренером Усика - Юрием Ткаченко.

"Он проходил вдоль одной стенки канатов, шел очень уверенным шагом и зацепил по плечу Юрия Ивановича, тренера. Юрий Иванович повернулся и говорит: "Ты что?", а Джошуа завелся: "Don't f*ck with me!" Его реально начали держать. Он хотел бросаться. Сын Юрия Ивановича подошел - такой накал. Он действительно свирепый, со свирепыми глазами. Держали его семеро. Он ушел, нырнул между канатами и побежал", - сказал Красюк на подкасте BoxOffice.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик Александр Красюк
0 0 0

Статьи по теме

Редкач подписал контракт с новой промоутерской компанией Редкач подписал контракт с новой промоутерской компанией
Промоутер Фьюри назвал боксеров, которые победят Усика Промоутер Фьюри назвал боксеров, которые победят Усика
Стало известно, почему Джошуа выбросил пояса Усика после боя Стало известно, почему Джошуа выбросил пояса Усика после боя
Барселона презентовала третий комплект экипировки на сезон-2022/23 Барселона презентовала третий комплект экипировки на сезон-2022/23
Помочь журналистам

Видео

Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа12:50
Барселона презентовала третий комплект экипировки на сезон-2022/23
Украина12:44
Новости партнеров: Favbet Foundation приобрел комплект радиотехнического оборудования для ВСУ
Лига Чемпионов12:35
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Европа12:21
Байер близок к аренде вингера Челси
Европа11:57
Аталанта подняла ценник на Малиновского
Украина11:35
Луческу: Мы должны играть, хоть понятия не имеем, как оно будет
Бокс11:15
"Держали его семеро": Стало известно, как Джошуа едва не подрался с тренером Усика
Украина10:50
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов10:40
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов10:30
Луческу: Не хочу оправдываться, Бенфика превзошла нас в обоих матчах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK