"Держали его семеро": Стало известно, как Джошуа едва не подрался с тренером Усика

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поведении Энтони Джошуа после реванша боксеров.

По словам функционера, у британца были психологические проблемы после боя.

"Я очень хорошо отношусь к Джошуа. Он делал это не со зла, не имел каких-то плохих намерений. Это выброс эмоций. Как это было? Он услышал вердикт и понял, что проиграл. Психология поединка была такова, что он практически прикоснулся к грани победы. Как говорит Усик, в восьмом раунде он увидел в глазах Джошуа победу - Энтони начал ее осознавать. От этого поражение стало еще горче".

Читай также: Срыв крыши или настоящие чувства: что произошло с Джошуа после поражения от Усика

Красюк поделился подробностями того, как Джошуа выбросил пояса Усика.

"Сначала он поздравил, обнялся, а потом пошел к себе в угол. Затем на Усика повесили пояса, но титул WBA не на заклейке, а на ремешке. Я закрывал ремешок, чтобы одеть его на Усика. Один закрыл, а второй не мог попасть. В этот момент подходит Джошуа и говорит: "Дай сюда". Берет еще пояс The Ring, идет к себе в угол и выбрасывает их с ринга".

Функционер добавил, что британца едва не подрался с тренером Усика - Юрием Ткаченко.

"Он проходил вдоль одной стенки канатов, шел очень уверенным шагом и зацепил по плечу Юрия Ивановича, тренера. Юрий Иванович повернулся и говорит: "Ты что?", а Джошуа завелся: "Don't f*ck with me!" Его реально начали держать. Он хотел бросаться. Сын Юрия Ивановича подошел - такой накал. Он действительно свирепый, со свирепыми глазами. Держали его семеро. Он ушел, нырнул между канатами и побежал", - сказал Красюк на подкасте BoxOffice.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.