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Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за бой

Раскрыты некоторые подробности потенциального поединка за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 18:11
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, определив единственного лидера дивизиона.

Журналист ESPN Марк Кригель со ссылкой на промоутера Боба Арума и другие источники сообщил, что гонорар за поединок соперники разделят поровну, а также рассказал, когда и где может состояться схватка.

"Этот бой действительно состоится. Откуда я знаю? Что является причиной споров перед каждым большим поединком? Распределение гонорара. 70 на 30 или 60 на 40? Это будет 50 на 50. Я разговаривал с Бобом Арумом, он подтвердил мне, что этот вопрос решен. Остальные мои источники тоже подтверждают это.

Читай также: Усик - Фьюри: когда и где состоится бой

Так что один из спорных моментов организации боя полностью устранен. Это свидетельствует о том, что поединок Усика и Фьюри состоится.

Очень маловероятно, что бой пройдет в Саудовской Аравии в декабре. Вероятная дата сейчас - февраль, период Супербоула, возможно неделей позже, вероятно, Ближний Восток, но не обязательно.

Не забывайте про Абу-Даби, Катар или даже Великобританию. Но не слушайте разговоры про Уэмбли, будет зима, необходимо беречь бойцов. Это будет крытая арена на 80 тысяч человек в Кардиффе, если бой состоится в Великобритании", - сказал Кригель в комментарии ESPN Ringside.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри также рассказал, когда может состояться бой против Александра Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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