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Промоутер Фьюри рассказал, когда планируют провести бой с Усиком

Фрэнк Уоррен раскрыл некоторые детали организации поединка за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 13:42
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, как проходит работа над организацией боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам менеджера, поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона рассчитывают провести в конце 2022 года.

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"Это событие с большими ставками на кону - бой супертяжей за четыре пояса, чтобы узнать, кто лучший на планете. Такие вещи случаются не слишком часто. Если какая-то страна хочет принять это событие, то придется выложиться по полной.

Мы не можем провести бой в Великобритании раньше следующей весны. Если и проводить его там, то на Уэмбли. А мы планируем поединок к концу этого года.

Мой сын уже говорил с Красюком, и я знаю, что Арум общался с Климасом", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, недавно Тайсон Фьюри озвучил сумму, за которую готов провести бой с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен
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