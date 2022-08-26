"Будет несложно": Промоутер Фьюри оценил возможность организации боя с Усиком

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями по поводу организации поединка с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По мнению главы компании Top Rank, есть все шансы вскоре увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

"Нет никаких сомнений в том, что этот бой - единственное, что имеет смысл в супертяжелом весе. Фьюри и Усику принадлежат все пояса. Что может быть лучше? Никто бы не сказал, что если мы устроим этот бой, то кто-то из них должен сразиться еще с кем-то. Это самый лучший вариант для каждого из спортсменов, поэтому, я думаю, что организовать этот бой будет несложно.

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Считаю себя хорошим другом Усика. Я был рядом с Александром много лет, еще с тех пор, когда мы подписали контракт с Ломаченко.

Думаю, что у Саудовской Аравии был хороший опыт проведения последнего боя. Катар принимает чемпионат мира по футболу, поэтому они также могут быть заинтересованы. Есть небольшой интерес со стороны людей в США.

Как Усик, который меньше Фьюри, собирается с ним справиться? У украинца невероятный боксерский разум и сердце льва. Когда Джошуа в девятом раунде начал доминировать, то, каким вышел Усик на десятый раунд, было невероятным. У него такая же интенсивность, как и у Тайсона. Фьюри всегда набирает лучшую форму после того, как переживает падение. То же самое с Усиком. Я думал, что он закончит в девятом раунде с Джошуа, но он справился. Я никогда не видел, чтобы супертяжеловес выбрасывал столько ударов", - цитирует Арума Boxing Scene.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри озвучил сумму, за которую готов провести бой с Александром Усиком.