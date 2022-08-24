Фьюри озвучил сумму, за которую готов провести бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о готовности провести бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам бритатнского чемпиона, он выйдет в ринг, если получит за титульный поединок 500 миллионов долларов.

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"Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на кон против неизвестного иностранца, ребятам лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то удерживайте этого маленького лошка. Если бы это был Джошуа, то я бы подрался бесплатно, но нет", - приводит слова Фьюри Express со ссылкой на Instagram британца.

Напомним, в ночь с 20-го на 21 августа Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112). На ISPORT доступно видео лучших моментов боя.