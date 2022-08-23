Синяки под глазами и ослик в рюкзаке: как Усик покидал Саудовскую Аравию
В ночь на воскресенье, 21 августа, украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик защитил свои пояса в бою с Энтони Джошуа, добавив к ним еще и вакантный пояс журнала The Ring.
Бой получился тяжелым, ведь британец на этот раз подготовился куда лучше, чем в первый раз. Но это не помешало Усику одержать победу раздельным решением судей.
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То, насколько тяжелым получился поединок, можно понять по внешнему виду Александра, которого заметили в аэропорту в Саудовской Аравии. Можно было заметить проступившие синяки вокруг глаз. А еще у него из рюкзака выглядывал ослик Иа-Иа.
"Эй, чемп, как ты себя чувствуешь?", - спросил у него фанат.
"Я чувствую, я очень себя чувствую", - ответил Александр.
Теперь у Александра Усика в супертяжелом дивизионе осталась всего одна цель - объединить пояса. Для этого ему понадобится победить Тайсона Фьюри, который владеет (или нет) поясом WBC.