Промоутер Усика отреагировал на информацию о возможной дате боя с Фьюри

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, дал комментарий по поводу возможного поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Менеджер не подтвердил ранее названную дату боя, но сообщил, что контактирует с промоутером британского боксера и потенциальными организаторами поединка.

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"Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном и принцами Саудовской Аравии", - приводит слова Красюка РБК-Украина.

Напомним, что ранее Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа, защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри может состояться 17 декабря в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.