Промоутер Фьюри: Тайсон чувствует, что остановит Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мыслями по поводу возможного поединка за звание абсолюта против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

"Тайсон публично сказал, что если бы дрался с Усиком и Джошуа, то досрочно победил бы их обоих. Это то, что он чувствует. Я думаю, что Тайсон оказался бы слишком большим для Усика. Как по мне, у него куда более быстрые руки, чем у Джошуа. Фьюри лучше двигается, он гораздо быстрее на ногах, чем Джошуа. Фьюри чувствует, что остановит Усика. И я буду удивлен, если он его не остановит.

Читай также: "Я избавлю украинского бомжару от его поясов": Фьюри назвал условие для проведения боя с Усиком

Я знаю лишь, что у нас есть две стороны, которые очень хорошо ладят между собой. Нет никакой вражды между телеканалами, так что в этом плане все будет достаточно легко сделать. Нужно только выяснить, где устроить бой, потому что у них высокие ожидания насчет гонорара за этот поединок", - сказал Уоррен в комментарии iD Boxing.

Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри может состояться 17 декабря в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.