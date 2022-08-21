"Я избавлю украинского бомжару от его поясов": Фьюри назвал условие для проведения боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов провести поединок с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, он хочет получить огромную сумму за бой с украинцем.

"Я увидел, как Джошуа во второй раз проиграл Усику, это оказалось ему не по плечу. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарство и решение, которое я могу предложить. Если вы хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара. Пришлите меня, и я избавлю украинского бомжару от его поясов, как сделал это с другим украинским бомжарой".

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"Но это будет недешево. Если вы хотите лучшего, то должны заплатить. Это будет очень дорого, поэтому доставайте свою чековую книгу, и я лишу украинского бомжару его поясов", - сказал Фьюри на видео, которое выложил в социальных сетях.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.