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Стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри

Мировой спорт может получить уникального чемпиона в 2022 году.
Сегодня, 07:45
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри может провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком.

Как сообщает DailyMail, британский боксер уже начал переговоры с министерством спорта Саудовской Аравии по организации боя.

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"Мы очень заинтересованы в поединке за бесспорный титул в супертяжелом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр-Рияд", - сказал принц Мохаммад Абдулазиз, который является министром спорта Саудовской Аравии.

По предварительным данным, титульный бой Усик - Фьюри может пройти 17-го декабря в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик в реванше одолел Энтони Джошуа. На ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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