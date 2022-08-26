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"Размажу за четыре раунда": Фьюри дерзко обратился к Усику

Британский боксер уверен в своем успехе в потенциальном поединке с украинцем.
Сегодня, 00:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем потенциальном сопернике обладателе титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александре Усике.

По мнению британского боксера, он может легко расправиться с украинцем в их возможном поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

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"Когда Александр Усик был еще аматором, когда он еще пил материнское молоко, я уже был чемпионом Великобритании в супертяжелом весе.

Я размажу его за четыре раунда. Потому что Цыганский король так сказал", - заявил Фьюри в Instagram.

Ранее Фьюри озвучил сумму, за которую готов провести бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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