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Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком

Британец призывает организаторов заплатит ему нужную сумму денег.
Сегодня, 13:46
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Пл словам британца, он поставил жесткий ультиматум по поводу организации чемпионского боя.

"Привет, ребята. Всем тем дельцам, кто хочет организовать этот бой, я даю семь дней, до 1 сентября, чтобы решить вопрос с деньгами. Если нет, то большое спасибо, было прикольно, но я ухожу на пенсию", - приводит слова Фьюри Independent со ссылкой на видео, которое выложил в социальных сетях.

Ранее Фьюри озвучил сумму, за которую готов провести бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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