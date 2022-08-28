Усик - Фьюри: когда и где состоится бой

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Александр Усик должен встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Сейчас, после победы украинца в реванше с Энтони Джошуа и защиты поясов, этот бой становится все более реальным, чем когда-либо ранее, и является наиболее ожидаемым событием в мире бокса. Сам украинский боец жаждет проведения поединка, поскольку до статуса абсолюта и безоговорочного лидера дивизиона, чего он уже достигал в тяжелой весовой категории, ему не хватает только титула Всемирного боксерского совета, которым владеет британец.

Разговоры о подобном бое между Усиком и Фьюри ходили еще в январе 2022 года, еще до реванша с Джошуа, а команды боксеров начали активные переговоры по поводу организации поединка. Тем не менее первоочередное право Эй Джея на повторный бой с украинцем, что было прописано в контракте и которым он воспользовался, не дало этому осуществиться. Все заинтересованные стороны также не смогли договориться о суммах компенсаций для Джошуа и Диллиана Уайта, который являлся обязательным претендентом на пояс WBC. С организацией боя Усик - Фьюри возникло столько проблем, что от этой идеи пришлось отказаться. В итоге украинец должен был готовиться к реваншу с Джошуа, а британец был обязан провести защиту титула против Уайта.

Александр Усик / Источник: Getty Images

Скорому проведению второго боя между Усиком и Джошуа помешало полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину 24 февраля 2022 года. Украинский боксер изначально вступил в ряды территориально обороны Киевской области, но в конце марта все же принял решение покинуть территорию страны и начать подготовку к реваншу. В конце концов, второй поединок был официально назначен на 20 августа.

Фьюри в свою очередь 23 апреля провел успешную защиту пояса WBC против обязательного претендента Диллиана Уайта. Британский чемпион одержал досрочную победу над соотечественником, завершив бой в шестом раунде. А после поединка Цыганский король неожиданно сообщил, что намерен завершить профессиональную карьеру. Впрочем, еще тогда многие засомневались в искренности заявлений спортсмена.

Фьюри победил Уайта / Источник: Getty Images

Август 2022

Тайсон Фьюри продолжал стоять на своем, утверждая, что прекрасно себя чувствует вне профессионального ринга и не собирается возвращаться, однако пояс WBC освобождать не спешил, чем давал прямой повод усомниться в правдивости своих заявлений. Предполагалось, что британец просто ждал, чем закончится реванш Усик - Джошуа, чтобы знать, с кем придется драться за звание абсолюта. Это практически открыто подтверждали и промоутеры боксера.

"Посмотрим, что будет после реванша Усик - Джошуа. Этот бой интригует. Всем интересно, включая меня и Тайсона. Кто бы ни победил, мое сердце может ошибаться, но, думаю, Тайсон вернется для боя с победителем. Тайсон - боец, он любит драться. Он продолжает тренировки, и, чтобы продолжать это делать, нужно иметь цель. Думаю, его целью станет поединок с победителем", - заявлял Фрэнк Уоррен.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоялся 20 августа на арене Super Dome в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился победой украинского чемпиона раздельным решением судей. По итогам реванша украинец защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал пояс журнала The Ring, который Фьюри раньше оставил вакантным.

Александр Усик / Источник: Getty Images

Сразу после своего триумфа Усик заявил, что его следующей целью является Тайсон Фьюри и бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе, бросив вызов обладателю пояса WBC.

"Фьюри не ушел на пенсию. Он хочет со мной боксировать, и моя команда будет работать в этом направлении. Я либо буду боксировать с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще. Только Бог знает, стану я абсолютным чемпионом или нет. Но моя команда поможет мне в этом", - сказал Усик.

После поединка Фьюри в свою очередь активизировался и в своем стиле начал подогревать интерес к возможному событию. Британец начал сыпать оскорблениями в адрес боксеров и утверждать, что легко бы расправился и с Усиком, и с Джошуа.

"Я увидел, как Джошуа во второй раз проиграл Усику, это оказалось ему не по плечу. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарство и решение, которое я могу предложить. Если вы хотите вернуть эти титулы, пришлите цыганского варвара. Пришлите меня, и я избавлю украинского бомжару от его поясов, как сделал это с другим украинским бомжарой", - заявлял Фьюри.

При этом чемпион WBC подчеркнул, что может вернуться в ринг, но это будет недешево. Британский боксер начал называть какие-то фантастические суммы, заявляя, что хочет получить 500 миллионов долларов.

Под конец августа появилась информация, что объединительный бой Усик - Фьюри может состояться 17 декабря 2022 года в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии, но позже промоутер украинского боксера Александр Красюк этот факт не подтвердил.

Тем не менее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Фьюри, выразил уверенность, что с организацией боя с Усиком проблем возникнуть не должно.

"Нет никаких сомнений в том, что этот бой - единственное, что имеет смысл в супертяжелом весе. Фьюри и Усику принадлежат все пояса. Что может быть лучше? Никто бы не сказал, что если мы устроим этот бой, то кто-то из них должен сразиться еще с кем-то. Это самый лучший вариант для каждого из спортсменов, поэтому, я думаю, что организовать этот бой будет несложно", - отметил он.

Тайсон Фьюри и Боб Арум / Источник: Getty Images

Возможными местами проведения боя Усик - Фьюри Арум назвал Саудовскую Аравию, Катар, а также сообщил о небольшом интересе из США.

До 26 августа Тайсон Фьюри должен был объявить окончательное решение по поводу своего будущего, и в итоге британец поручил своим промоутерам сообщить Всемирному боксерскому совету, что он не собирается освобождать титул WBC и готов продолжить карьеру.