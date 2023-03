"Фьюри - куриное де**мо. Все знали, что он сойдет с поединка": Реакция Сети на срыв боя с Усиком

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) завершили переговоры о проведении боя.

Стороны не смогли согласовать условия проведения титульного поединка, а значит фанаты не смогут увидеть абсолютного чемпиона в дивизионе.

ISPORT.ua собрал реакцию фанатов по поводу срыва боя. Примечательно, что болельщики критикуют именно "Цыганского короля".

Реакция Сети на срыв боя Усик - Фьюри:

"В это время WBC обязан лишить пояса Фьюри".

WBC should just remove the belt from Tyson at this point — UnitedDaily (@MUNUTD7S) March 22, 2023

"Фьюри избегает средневеса, как забавно. Он себя называет еще "Цыганским королем".

@Tyson_Fury ducking the middleweight how embarrassing and he calls himself the gypsy king😂 — StrawbzG⚽️ (@StrawbzG) March 22, 2023

"Фьюри - это шутка. Сейчас он становится скучным".

Fury is a joke at this point and he’s becoming boring — TweetChelseaUK (@TweetChelseaUK) March 22, 2023

"Тайсон Фьюри может просто повесить перчатки и исчезнуть. Его эго сейчас не на шутку разошлось, все должно быть по-настоящему, иначе не будет борьбы. Никто не хочет видеть еще один бой Чисоры, мы хотим, чтобы лучшие сразились за пояса".

Tyson fury may as well just hang up his gloves and disappear now. His ego is beyond a joke now, everything has to be his way or there’s no fight. Nobody wants to see another Chisora fight, we want to see the best go head to head for belts. — Daniel Brotherton (@Zz_dan_nufc_zZ) March 22, 2023

"Не могу дождаться, когда выйдет видео Тайсона Фьюри, где он в основном говорит, что Усик не хотел боя. Его поклонники по-прежнему будут верить каждому его слову. Правда в том, что Тайсон никогда не хотел этого боя так же, как и не хотел с Джошуа. Он проблема".

Can't wait for the Tyson Fury video to drop where he basically says Usyk didn't want the fight. & his fans will still believe every word he says 🥴. The fact is he never wanted this fight the same as he didn't want Joshua. He's the problem. Duno how any1 backs this idiot. 🤡 — E l l i e 🩶 (@xEllie24_) March 22, 2023

"Удивлен, что Фьюри не будет драться с Усиком? Разговоры Фьюри дешевы и не вызывают доверия".

Amazed that @Tyson_Fury bottled the fight against @usykaa !!??



Fury's talk is cheap with no credibility. — Moots (@JMooters) March 22, 2023

"Фьюри - маленькая стерва".

Tyson Fury is a little bitch — Saint-54 (@SAINT54SCHA) March 22, 2023

"Фьюри - подвел бокс".

Tyson fury has let boxing down #FuryUsyk — ben stevenson (@ben2stevenson) March 22, 2023

"Фьюри - курица".

"Фрэнк, поговори с этим болваном, он только что завершил бой с Усиком. Что с ним не так? Его не защитишь, посмотри на реакцию. Он не понимал, что это конец".

@Tyson_Fury frank have a word with this big lump, he has just bottled it against usyk, whats wrong with him. You can't defend this frank, look at reaction. He didn't fancy it end of. — Abdul malim (@ELONTUSK663) March 22, 2023

"Фьюри - куриное де**мо. Вы и ваша команда получили то, что хотели. Мир знал, что ты сойдешь с боя, и ты это сделал. Вы никогда не сможете назвать себя величайшими. Ты еб***ая шутка".

@Tyson_Fury chicken shit.

You and you're team got what you wanted.



The world knew you would tun from the fight and you have.



You can never call yourself the greatest. You are a fucking joke#tysonfurypussy#furyfamilyclowns https://t.co/zXawIFq74l — Mr r ryan (@Pompey4388_) March 22, 2023

Ранее менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил о том, что Усик проведет обязательную защиту пояса.