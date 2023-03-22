Бой Усик - Фьюри сорвался, Александр закрыл тренировочный лагерь

Поединка за абсолютное чемпионство не будет.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) завершили переговоры о проведении боя.

Как сообщает Sky Sports, боксеры не смогли договориться о важных условиях контракта.

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Отмечается, что Усик закрыл свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с британцем.

BREAKING: The undisputed heavyweight title fight between Tyson Fury and Oleksandr Usyk is now off ❌ pic.twitter.com/LplfAU2G0r — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 22, 2023

Напомним, ранее менеджер украинца Эгис Климас ранее сообщил, что Усик не будет проводить бой с Фьюри.