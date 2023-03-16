Известный тренер предположил, почему Фьюри не хочет реванша с Усиком

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал требование чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри отказаться от пункта о реванше в контракте на бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Американский специалист предположил, что, возможно, после поединка с украинцем британский боксер планирует завершить карьеру.

"Давайте скажем так: Фьюри заработал намного больше денег, чем Усик. Я думаю, что ему не нужен реванш. Я не пытаюсь здесь острить. Я серьезно отвечаю на вопрос. Мне кажется, что, вероятно, он пытается закрыть лавочку. Может быть. Может. Я не думаю, что это безумное предположение насчет Фьюри.

Читай также: Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри в запланированную дату

У него была отличная карьера. У него по-прежнему отличная карьера. Никто не знает, сколько еще она будет длиться. Это зависит от него. Я не хочу считать чужие деньги, но похоже, что у него их достаточно на две жизни.

Для меня это звучит так. Фьюри не нужно думать о чем-то после этого. Возможно, для себя он уже решил, что после этого больше ничего не будет", - сказал Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas.

Ранее промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри.