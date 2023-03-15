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Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри

Стороны близятся к финальному дедлайну в длительных переговорах.
Сегодня, 15:10
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией о переговорах по поводу организации объединительного боя против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Как заявил представитель украинского боксера, стороны должны окончательно согласовать все условия поединка на этой неделе.

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"Нынешняя неделя - это дедлайн. Мы уже должны получить черновик соглашения. Вероятно, нам понадобится какое-то время, чтобы ознакомиться с ним и изучить его содержание.

Эта неделя однозначно должна стать дедлайном для всех нас. Но позитив заключается в том, что оба бойца утверждают, что хотят этого поединка", - сказал Красюк в комментари iFL TV.

Предполагается, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком должен состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика обязательно состоится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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