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"Конец истории": Промоутер Фьюри озвучил обнадеживающее заявление о бое с Усиком

Представитель британца заверил, что сторонам удалось достичь согласия и поединок обязательно состоится.
Сегодня, 10:12
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что объединительный бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика обязательно состоится.

Представитель британского боксера пока не стал озвучивать детали поединка, но заверил, что больше не о чем волноваться, поскольку сторонам удалось договориться.

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"Этот бой состоится. Я не хочу вдаваться в подробности или говорить о сроках, так как это не имеет значения. Это все чертовски круто. Конец истории!

Я объявляю, что бой состоится. Что я еще могу сказать? Ребята, это произойдет. Вот и все. Больше не о чем волноваться", - приводит слова Уоррена Boxing Social.

Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее Фьюри сообщил, что отправляется в тренировочный лагерь и на время подготовки к бою с Усиком исчезнет из социальных сетей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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