"Конец истории": Промоутер Фьюри озвучил обнадеживающее заявление о бое с Усиком
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что объединительный бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика обязательно состоится.
Представитель британского боксера пока не стал озвучивать детали поединка, но заверил, что больше не о чем волноваться, поскольку сторонам удалось договориться.
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"Этот бой состоится. Я не хочу вдаваться в подробности или говорить о сроках, так как это не имеет значения. Это все чертовски круто. Конец истории!
Я объявляю, что бой состоится. Что я еще могу сказать? Ребята, это произойдет. Вот и все. Больше не о чем волноваться", - приводит слова Уоррена Boxing Social.
Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).
Ранее Фьюри сообщил, что отправляется в тренировочный лагерь и на время подготовки к бою с Усиком исчезнет из социальных сетей.