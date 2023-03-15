"Отправляюсь в тренировочный лагерь": Фьюри исчезнет из соцсетей для подготовки к бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что на время подготовки к объединительному бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика прекратит свою активность в социальных сетях.

Британский боксер записал видеообращение к поклонникам, в котором заявил, что начинает тренировочный процесс, и заверил, что поединок должен состояться.

"Всем привет, как бы весело ни было последние трое суток терроризировать Усика и его команду, я отправляюсь в тренировочный лагерь и полностью исчезну из соцсетей, как делал раньше.

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Один из членов моей команды будет вести мою страницу в Instagram, чтобы держать вас в курсе моих тренировок и всего остального. 29-е апреля - определенно та самая дата, так что увидимся в тот вечер.

Вас ждет крупнейший бой в истории британского бокса, поединок века. Два небитых чемпиона мира в хэвивейте соревнуются друг с другом, чтобы узнать, кто станет королем дивизиона - на кону абсолютный чемпионский титул.

Мира, хорошей подготовки Усику, и пускай выиграет сильнейший", - заявил Фьюри.

Ожидается, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком должен состояться 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания).

Ранее Фьюри оставил гневное послание Усику, но заявил, что готов сразиться.