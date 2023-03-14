"Я не оставлю тебя в одиночестве": Усик тонко подколол Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Украинец опубликовал видео в Instagram-stories, в котором показал автобиографию британца.

"Эй, алчное пузо. Не бойся, не оставлю тебя в одиночестве", - сказал Усик.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Фьюри оставил гневное послание Усику.