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"Я не оставлю тебя в одиночестве": Усик тонко подколол Фьюри

Украинский боксер тщательно готовится к титульному бою.
Сегодня, 14:51
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Украинец опубликовал видео в Instagram-stories, в котором показал автобиографию британца.

"Эй, алчное пузо. Не бойся, не оставлю тебя в одиночестве", - сказал Усик.

Отметим, что титульный бой запланирован на 29 апреля в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Фьюри оставил гневное послание Усику.


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