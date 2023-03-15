"Ему не нужен лично Фьюри": Промоутер Усика озвучил основную цель украинца

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, назвал главную цель своего подопечного перед поединком с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, украинский боксер прежде всего стремится стать абсолютным чемпионом, для чего ему нужен четвертый пояс, а не гонится за боем с британцем из-за его популярности.

"Я на 500 процентов знаю, что Усик больше всего хочет этого боя. Он нацелен не на Тайсона Фьюри, а на пояс WBC, которого не хватает в его коллекции.

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Если Тайсон не хочет драться с Усиком, почему бы ему не освободить титул? Порой WBC может дать чемпиону специальный статус. Например, Виталий Кличко был "почетным" чемпионом WBC. Возможно, Тайсон Фьюри станет чемпионом WBC по оправданиям или что-то в этом роде.

Если он освободит титул, то мы сможем подраться за звание абсолютного чемпиона. Усик жаждет стать абсолютным чемпионом. Ему не нужен лично Фьюри. Он не гонится за Фьюри, потому что он известный и так далее. Усик хочет драться с Тайсоном только потому, что он чемпион WBC", - сказал Красюк в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика обязательно состоится.