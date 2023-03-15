iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Ему не нужен лично Фьюри": Промоутер Усика озвучил основную цель украинца

Представитель украинского боксера рассказал о главной мотивации своего подопечного.
Сегодня, 14:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, назвал главную цель своего подопечного перед поединком с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, украинский боксер прежде всего стремится стать абсолютным чемпионом, для чего ему нужен четвертый пояс, а не гонится за боем с британцем из-за его популярности.

"Я на 500 процентов знаю, что Усик больше всего хочет этого боя. Он нацелен не на Тайсона Фьюри, а на пояс WBC, которого не хватает в его коллекции.

Читай также: "Я не оставлю тебя в одиночестве": Усик тонко подколол Фьюри

Если Тайсон не хочет драться с Усиком, почему бы ему не освободить титул? Порой WBC может дать чемпиону специальный статус. Например, Виталий Кличко был "почетным" чемпионом WBC. Возможно, Тайсон Фьюри станет чемпионом WBC по оправданиям или что-то в этом роде.

Если он освободит титул, то мы сможем подраться за звание абсолютного чемпиона. Усик жаждет стать абсолютным чемпионом. Ему не нужен лично Фьюри. Он не гонится за Фьюри, потому что он известный и так далее. Усик хочет драться с Тайсоном только потому, что он чемпион WBC", - сказал Красюк в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика обязательно состоится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри
"Такая у нас сделка": Промоутер Фьюри оценил распределение гонорара в бою с Усиком "Такая у нас сделка": Промоутер Фьюри оценил распределение гонорара в бою с Усиком
Одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму Одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму
"Альвина Царенко - лгунья": Вербич опроверг, что провел ночь с трансгендером "Альвина Царенко - лгунья": Вербич опроверг, что провел ночь с трансгендером
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 видео голов и лучших моментов матча 14.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа17:21
Одноклубник Цыганкова получил тяжелую травму
Европа17:00
"Альвина Царенко - лгунья": Вербич опроверг, что провел ночь с трансгендером
Киберспорт16:57
ESL Pro League Season 17: NaVi начинают свое участие в турнире, Liquid - Rare Atom
Лига Чемпионов16:44
Лига чемпионов: Наполи примет Айнтрахт, Ливерпуль попытается сотворить камбэк против Реала
Европа16:21
Бывший тренер сборной Германии хочет возглавить национальную команду Бразилии
Европа16:08
Карим Бензема: статистика-2022/2023
ММА15:53
Аспинэлл: Думаю, Джонс подерется с Миочичем и завершит карьеру
Формула 115:40
Haas обвиняют в нарушении антиросийских санкций
Европа15:25
Легенда Реала подарил свою футболку Кварацхелии, призвав перебраться в Мадрид
Бокс15:10
Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK