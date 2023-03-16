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Промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Фьюри в запланированную дату

Команды украинского и британского боксеров ведут переговоры об организации поединка 29 апреля.
Сегодня, 11:59
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможных сроках проведения боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, команда украинского боксера нацелена на ранее оговоренную дату, а именно 29 апреля, но сомневается, что поединок состоится в этот запланированный день.

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"Я не особо уверен, что этот бой пройдет 29 апреля. Я удивлюсь, если он состоится. Но если это произойдет, то я буду очень счастлив. Больше всего в своей жизни Усик хочет объединить все титулы в супертяжелом весе, второй весовой категории в его карьере.

Мы никогда не говорили об июне или августе. Это никогда не обсуждалось. Усик оставил четкое послание, что он принимает 29 апреля и распределение гонорара в пропорции 70 на 30. Все условия, на которые согласился Усик, актуальны только для 29 апреля.

Эгис Климас на днях написал в Twitter, что если бой сместится хотя бы на день, то распределение снова будет 50 на 50", - сказал Красюк в комментарии Sky Sports Boxing.

Ранее Красюк также озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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