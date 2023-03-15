"Позор исторического масштаба": Промоутер Усика раскритиковал Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поведении обладателя титула WBC Тайсона Фьюри во время переговоров о бое с украинцем.

По словам функционера, британский спортсмен демонстрирует неуважение к своим фанатам.

"С кем Фьюри будет драться? С Джейком Полом? С Дереком Чисорой? Это проблема. Это неуважение к его фанатам. Они сделали его известным, богатым и популярным. Он знаменитость, звезда только благодаря его фанатам. В какой-то момент ты должен платить по счетам, вернуться с чем-то. Выразить благодарность болельщикам, вернуть им долг".

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"Это бой, которого ждут все в мире. Если деньги - это главное для тебя, когда этот поединок вот-вот состоится, если деньги - это причина срыва этого боя, то это большой позор. Это позор исторического масштаба", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри озвучил обнадеживающее заявление о бое с Усиком.