Менеджер Усика сообщил об отмене боя Александра с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, вероятное всего, не проведет бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщает авторитетный журналист Стив Ким со ссылкой на слова менеджера украинца Эгиса Климаса, команда Александра потеряла надежду на проведение титульного поединка.

По словам Климаса, Усик проведет обязательную защиту пояса.

"Только что поговорил по телефону с Эгисом Климасом. Он говорит, что команда Усика оставляет бой с Фьюри 29 апреля и теперь будет выполнять свои обязанности перед обязательными претендентами. Независимо от того, на какие компромиссы шел Усик, от него требовали еще больше. Они надеются, что Усик вернется в июне или июле", - написал Ким.

Just got off the horn with Egis Klimas, he says that team Usyk is moving off the Fury fight for April 29th, and will now pursue their mandatory obligations. "No matter how much Usyk compromised, he was pushed for more." They hope to have him back in June/July #boxing