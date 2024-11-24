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Реал без каких-либо проблем обыграл Леганес

Мбаппе и Беллингем наконец смогли забить свои голы.
Сегодня, 21:28
Леганес - Реал / Getty Images
Леганес - Реал / Getty Images

В воскресенье, 24 ноября, Леганес принимал дома мадридский Реал в рамках 14-го тура Ла Лиги.

Гости начали активно, уже на 11-й минуте Мбаппе отличился забитым голом, но перед этим форвард оказался в офсайде. Вскоре Гюлер самостоятельно разобрался с защитой и пробил в нижний угол, но Дмитрович крытм сейвом спас свою команду.

Лишь под занавес первого тайма француз наконец смог записать гол на свой счет после передачи Винисиуса. А во втором тайме ситуация нисколько не изменилась, Реал все так же единолично доминировал на поле.

На 66-й минут пушечный удар Вальверде с дальней дистанции удвоил преимущество мадридцев, а Джуд Беллингем, добив мяч после удара Диаса, поставил точку в матче.

Статистика матча Леганес - Реал 14-го тура чемпионата Испании

Леганес - Реал 0:3
Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.11 - 1.80
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 4 - 16
Удары в створ: 0 - 9
Угловые: 2 - 4
Фолы: 17 - 11

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: леганес Реал Мадрид

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