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Один удачный удар Лукаку принес Наполи победу над Ромой

Артем Довбик не смог спасти очки для своей команды.
Сегодня, 20:57
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

В воскресенье, 24 ноября, Наполи принимал дому Рому Артема Довбика в рамках 13-го тура Серии А.

С самых первых минут матча хозяева очертили собственную доминацию на поле, и практически весь тайм Рома была вынуждена играть без мяча. Наполи же усилиями в основном Хвичи и Мактоминея изо всех сил старалась открыть счет.

Однако забить удалось лишь во втором тайме. Ромелу Лукаку оказался на ударной позиции, и сломав ожидания, пробил точно в створ ворот. Минут через десять в подобной ситуации оказался и Артем Довбик, однако мяч после удара украинца попал в перекладину.

1:0, минимальная победа Наполи, которая выводил неаполитанцев на первое место в чемпионате, а Раньери с Ромой остаются на 12-й строчке.

Статистика матча Наполи - Рома 13-го тура чемпионата Италии

Наполи - Рома 1:0
Гол: Лукаку, 54

Ожидаемые голы (xG): 1.98 - 0.58
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 14 - 6
Удары в створ: 2 - 1
Угловые: 8 - 2
Фолы: 8 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома наполи

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