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Фьюри назвал сроки тренировочного лагеря для боя с Усиком

Британец готов выйти в ринг в поединке за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 09:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своей подготовке к поединку с Александром Усиком.

По словам британского чемпиона, ему нужно немного времени, чтобы выйти на пик своей формы.

"Я просто продолжаю жить. Я уже в форме и готов к работе. Мне осталось всего сбросить около девяти фунтов".

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"Я в форме или приближаюсь к ней. Постоянно работаю в зале с парнями. Мне действительно нужно всего четыре недели спаррингов, чтобы подготовится к этому бою. Я готов. Основная работа уже сделана", - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри анонсировал грядущие важные новости.


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