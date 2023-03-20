Хирн усомнился в успешности подготовки Фьюри к бою с Усиком

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу подготовки чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри к объединительному бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По его мнению, британскому боксеру может не хватить времени, чтобы набрать оптимальную форму, если стороны договорятся о поединке 29 апреля.

"Я не думаю, что им необходимо время для продвижения этого поединка. Это большой бой, но пришла пора подготовиться.

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В физическом плане Тайсон Фьюри не выглядит готовым драться через шесть недель. Но на самом деле он никогда не казался готовым, однако доказывал, что все ошибаются. Так что, возможно, Фьюри согласится на бой.

Я думаю, что когда вы видите такие сообщения, как вчера от Усика, то это плохой знак, но все возможно. Я надеюсь, что поединок состоится", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.