WBA установила дедлайн согласования боя Усик - Фьюри

Если боксеры не сумеют договориться о бое, украинскому чемпиону придется встретиться с обязательным претендентом.

Александр Усик и Тайсон Фьюри все никак не подпишут контракт на проведение титульного поединка, по результатам которого мир увидел бы абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Британец постоянно меняет условия контракта, словно пытается избежать встречи с украинцем, который готов ко всему. Но не ко всему готова Всемирная боксерская ассоциация.

Президент WBA Жилберто Мендоса у себя в Twitter опубликовал пост, в котором был поставлен ультиматум: бойцы должны передать ассоциации подписанные контракты до 1 апреля. В ином случае Усик должен будет встретиться с обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBA Даниэлем Дюбуа.

Usyk v. Fury update: @WBABoxing deadline to receive signed bout contracts is April 1st. Otherwise the Dobouis mandatory negotiations will be ordered. — Gilberto J Mendoza (@GilberticoWBA) March 19, 2023

Ранее известный тренер Тедди Атлас поделился своим мнением, почему Тайсон Фьюри так отчаянно пытается избежать боя с Александром Усиком.