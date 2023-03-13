iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Работа с гирями и грушей: Усик показал, как готовится к бою с Фьюри

Украинский боксер ждет поединка за звание абсолютного чемпиона.
Вчера, 22:58
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Пока стороны никак не могут согласовать все условия объединительного поединка и подписать контракт, но украинский боксер еще с декабря находится в тренировочном лагере.

Читай также: Усик раскрыл детали подготовки к потенциальному бою с Фьюри

Усик показал фрагмент одного из своих занятий при подготовке к бою с Фьюри. Украинец продемонстрировал, как во время тренировки жонглирует гирями и работает с грушей.

Соответствующее видео было опубликовано на странице LomUs в Instagram.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк высказал предположение, что Тайсон Фьюри любыми способами пытается избежать боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя "Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя
"Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя "Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя
Жирона Цыганкова не удержала ничью с Атлетико Жирона Цыганкова не удержала ничью с Атлетико
Милан неожиданно не смог переиграть Салернитану Милан неожиданно не смог переиграть Салернитану
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде завершился этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона Цыганкова не удержала ничью с Атлетико
Европа23:47
Милан неожиданно не смог переиграть Салернитану
Европа23:09
Шотландский клуб провел благотворительный сбор для Украины
Бокс22:58
Работа с гирями и грушей: Усик показал, как готовится к бою с Фьюри
Европа22:51
Экс-вратарь Шахтера и Кривбасса умер в возрасте 40 лет
Бокс22:22
"Хватит лгать": Менеджер Усика призвал Фьюри прекратить выдумывать новые условия для боя
Бокс22:15
"Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя
Европа21:49
Милан отметился необычным достижением в матче против Салернитаны
Бокс21:45
"Не верю, что бой состоится": Промоутер Усика высказал удручающее предположение о поведении Фьюри
Европа21:30
Манчестер Сити вступил в гонку с Ливерпулем за хавбека Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK