Работа с гирями и грушей: Усик показал, как готовится к бою с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем бою должен встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Пока стороны никак не могут согласовать все условия объединительного поединка и подписать контракт, но украинский боксер еще с декабря находится в тренировочном лагере.

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Усик показал фрагмент одного из своих занятий при подготовке к бою с Фьюри. Украинец продемонстрировал, как во время тренировки жонглирует гирями и работает с грушей.

Соответствующее видео было опубликовано на странице LomUs в Instagram.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк высказал предположение, что Тайсон Фьюри любыми способами пытается избежать боя.